به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آنتونی لوونشتاین، روزنامه‌نگار مشهور استرالیایی در سال ۲۰۲۳ با انتشار کتابی با عنوان «آزمایشگاه فلسطین: چگونه اسرائیل فناوری اشغال را در سراسر جهان صادر می‌کند؟» سر و صدای زیادی در دنیا به پا کرد، او این کتاب را در بریتانیا، ایالات متحده و استرالیا منتشر کرد. این کتاب در فهرست نهایی جایزه مور ۲۰۲۳ برای نوشتن حقوق بشر و پرفروش‌ترین کتاب در نیوزیلند و بسیاری از مناطق بود.

لوونشتاین با همکاری بانکی هادوک فیورا، جایزه کتاب Walkley را برای روزنامه نگاری طولانی برای این کتاب دریافت کرد، همچنین این کتاب برنده جایزه منتخب مردم شد و در فهرست نهایی جایزه برتر ویکتوریا ۲۰۲۴ و جایزه ادبیات غیرداستانی و جایزه کتاب غیرداستانی در جوایز ادبی کوئینزلند ۲۰۲۴ قرار گرفت.

لونشتاین در این کتاب با اسناد محرمانه، مصاحبه‌های فاش‌کننده و گزارش‌های دقیق برای نخستین بار نشان داد که چگونه فلسطین به آزمایشگاهی عالی برای مجتمع نظامی ـ فناوری رژیم صهیونیستی تبدیل شده است: از نظارت، تخریب خانه‌ها، حبس نامحدود و بی‌رحمی گرفته تا ابزار‌های پیشرفته که این رژیم را در مسیر صادرات مفهوم اشغال هدایت می‌کند. تسلیحات آزمایش‌شده در تمام جنگ‌هایی که اسرائیل به پا می‌کند، در بازار‌های جهانی با افزایش تقاضا مواجه می‌شوند؛ جنگ فعلی غزه آخرین آزمایشگاه برای بازار تسلیحات صهیونیست‌ها است.

نرم‌افزار پگاسوس که تلفن‌های جف بزوس و جمال خاشقجی را هک کرد، سلاح‌های فروخته شده به ارتش میانمار که هزاران روهینگیا را به قتل رسانده است و هواپیما‌های بدون سرنشین اتحادیه اروپا برای نظارت بر پناهندگان در حالِ غرق در دریای مدیترانه، همگی مصادیق این آزمایشگاه بزرگ هستند. رژیم صهیونیستی به یک ساختار ویژه در صادرات فناوری جاسوسی و سخت‌افزار تهاجمی بدل شده است که به وحشیانه‌ترین درگیری‌های جهان دامن می‌زند.

لوونشتاین در جریان عملیات طوفان الاقصی وقتی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، مردم فلسطین را «حیوانات انسان‌نما» خواند، گفت: «در طول اشغال فلسطین و جنگ‌های بی‌شمار آن، با فلسطینی‌ها به عنوان شهروندان درجه دوم و مانند حیوانات رفتار شده است.» این اظهار نظر در حالی است که در عمل شاهد آن هستیم که چگونه طی سال‌های اخیر، ارتش رژیم صهیونیستی گلوله‌های لاستیکی، تفنگ‌های روباتیک مبتنی بر هوش مصنوعی و اشکال مختلف سلاح‌های پراکنده‌سازی جمعیت را بر مردم فلسطین آزمایش کرده و آسیب‌های شدیدی به آنها وارد کرده است.

وی هم چنین می‌گوید: در هر جنگی علیه غزه، طیفی از سلاح‌ها و فناوری‌های تجسسی علیه فلسطینی‌ها به کار گرفته و سپس به بازار جهانی تسلیحات عرضه شده است. صادرات سلاح فراتر از درآمدی که برای اسرائیل به ارمغان می‌آورد، کاربرد دارد.

لوونشتاین می‌گوید: سلاح‌های اسرائیل برای خریداران بین‌المللی، بر اساس آزمایش در فلسطین، همچنان جذاب خواهند ماند؛ اما اسرائیل فقط سلاح نمی‌فروشد، آنها ایدئولوژی‌شان را به کشور‌های دیگر نیز می‌فروشند.

لونشتاین که سالهاست علیه اسرائیل فعالیت می‌کند، پس از انتشار این کتاب یک مجموعه پادکست و مستند تلویزیونی نیز با همین موضوع منتشر کرده است.

نشر نشان ترجمه فارسی «آزمایشگاه فلسطین» را به کوشش حسام الدین شهرابی فراهانی در دست انتشار دارد که قرا است به زودی منتشر شود.