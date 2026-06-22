به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم و وقوع دما‌های ۴۹ درجه و بالاتر تا روز چهارشنبه در اغلب نقاط استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمالی تداوم خواهد داشت.

همچنین جریانات گرم و مرطوب جنوبی طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه (بویژه در صبحگاه و شامگاه) در سواحل و مناطق جنوب شرقی و جنوبی استان سبب افزایش رطوبت و شرجی هوا خواهد شد.

تا روز جمعه در اغلب مناطق استان بویژه مناطق غربی، جنوب غربی و تا حدودی مرکزی سرعت وزش باد در حد متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود، لذا احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز دور از انتظار نیست.

در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۶ و گتوند با ۲۴.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۹.۵ و کمینه ۳۰.۵ درجه سانتیگراد رسیده است. "