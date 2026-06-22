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طرح مدیریت و کنترل مصرف برق در جادهها، معابر، میادین و پارکهای استان سمنان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️سعید ادب مدیر دفتر نظارت بهره برداری شرکت توزیع برق استان سمنان گفت : بر اساس این طرح روشنایی بخشی از چراغهای معابر بهصورت یکدرمیان خواهد بود و در در برخی معابر مجهز به سیستم روشنایی هوشمند هم از ساعت ۱۲ نیمه شب به بعد بخشی از چراغها خاموش میشوند.
وی افزود : در مسیرها و فضاهای کمتردد نیز تعدادی از چراغها و لامپهای روشنایی خاموش خواهند شد.
به گفته وی ، این اقدامات با هدف مدیریت مصرف، صرفهجویی در انرژی برق و کمک به پایداری تأمین برق در دوران دفاع مقدس سوم ایران انجام میشود.