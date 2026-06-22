پخش زنده
امروز: -
۵۰ روستای خراسان جنوبی با اقدامات آب و فاضلاب خراسان جنوبی از چرخه آبرسانی با تانکر در سال جاری خارج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: با اقدامات انجامشده، تعداد روستاهایی که با تانکر آبرسانی میشوند از ۴۷۰ روستا در سال گذشته به ۴۲۰ روستا در سال جاری کاهش یافته است.
توکلی افزود: همچنین در سال گذشته ظرفیت آبرسانی سیار ۶۰ درصد افزایش یافت و تنها در دهه اول محرم ۱۷ هزار مترمکعب آب بهصورت سیار توزیع شد.
وی با تشریح اقدامات انجامشده، نسبت به وضعیت ذخایر آبی مرکز استان هشدار داد و بر لزوم مدیریت مصرف توسط شهروندان تأکید کرد.
توکلی با اشاره به اقدامات زیرساختی در سال گذشته گفت: با حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه جدید، ظرفیت تولید آب در شهر بیرجند به میزان ۶۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته است.
وی همچنین از واگذاری ۵ هزار انشعاب آب جدید در مرکز استان در سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۰۰ انشعاب به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دارد.
توکلی با بیان اینکه با وجود افزایش سرانه تولید، تداوم گرمای بیسابقه هوا و پیک مصرف در دهه اول محرم، فشار مضاعفی بر شبکه وارد کرده است، افزود: اکنون تنها ۳۰ درصد مخازن آب شهر بیرجند دارای ذخیره است که برای مدیریت شرایط، اقدام به تعدیل فشار شبکه و اطلاعرسانی گسترده به مردم شده است.
وی با اشاره به آمار نگرانکننده مصارف شهری، تأکید کرد: با وجود افزایش ۲ درصدی جمعیت در بیرجند، مقدار مصرف آب در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷ درصد افزایش یافته است.
به گفته توکلی براساس تحلیلهای انجام شده، ۴۳ درصد از مشترکان بیرجندی در ردیف «پرمصرف» قرار دارند و ۵۷ درصد مابقی، الگوی بهینه مصرف را رعایت میکنند.
وی به برنامهریزیهای انجام شده برای ایام پیش رو اشاره کرد و گفت: با تأکید مدیریت بحران استانداری، هماهنگیهای لازم با سایر دستگاههای اجرایی انجام شده تا در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، با بهرهگیری از ظرفیتهای بینبخشی، آبرسانی سیار در نقاط مورد نیاز با حداکثر توان انجام شود.