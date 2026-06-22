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معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صندوقهای ارزی انگیزه نگهداری ارز در بازار غیررسمی را کاهش میدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضاعیوضلو با اشاره به صدور موافقت اصولی با تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی در بازار سرمایه، این اقدام را نقطه عطفی در توسعه ابزارهای مالی ارزی و گامی مهم در مسیر تعمیق بازار سرمایه ایران ارزیابی کرد.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه آغاز بهکار صندوقهای ارزی، اقدامی همسو با توسعه بازار سرمایه است که برای پاسخگویی به نیازهای متنوع سرمایهگذاران و ایجاد بسترهای نوین تأمین مالی صورت گرفته، افزود: با شکلگیری صندوقهای ارزی سرمایهگذاران میتوانند از طریق یک ابزار رسمی، شفاف و تحت نظارت، در بازار ارز سرمایهگذاری کنند و از مزایای مدیریت حرفهای داراییها و نظارت نهاد ناظر بهرهمند شوند.
او یکی از مهمترین آثار تاسیس صندوقهای ارزی را، توسعه بازار مالی ارزی و ایجاد بستری قانونمند برای جذب منابع ارزی ئانست و گفت: در بسیاری از موارد، بخشی از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نبود ابزارهای مناسب سرمایهگذاری، بهصورت غیرمولد نگهداری میشود، صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی میتوانند این منابع را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت و نقش بازار سرمایه را در تجهیز و تخصیص بهینه منابع تقویت کنند.
تأثیر صندوقهای ارزی بر ساماندهی بازار ارز
عیوضلو با اشاره به تأثیر این ابزار بر ساماندهی بازار ارز توضیح داد: هرچه ابزارهای رسمی و تحت نظارت برای سرمایهگذاری ارزی توسعه یابند، انگیزه نگهداری ارز در بازارهای غیررسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا به سمت بازارهای مالی سازمانیافته هدایت میشود. این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت، به شکلگیری بازارهای عمیقتر و کارآمدتر در حوزه داراییهای ارزی کمک خواهد کرد.
او با اشاره به آثار اقتصادی تاسیس صندوقهای ارزی گفت: توسعه ابزارهای ارزی در بازار سرمایه میتواند به جذب سرمایههای جدید، افزایش ظرفیت تأمین مالی و گسترش مشارکت سرمایهگذاران در فعالیتهای اقتصادی منجر شود. صندوقهای ارزی زمینه لازم برای طراحی و تاسیس سایر ابزارهای مالی ارزی را فراهم و به تکمیل زنجیره تامین مالی در اقتصاد ایران کمک میکنند.
مهمترین ذینفعان صندوقهای ارزی
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتهای صادراتی و بنگاههای دارای درآمد ارزی را از مهمترین ذینفعان این اقدام دانست و گفت: توسعه صندوقهای ارزی میتواند مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی این شرکتها ایجاد کند. از سوی دیگر، افزایش تقاضا برای داراییها و ابزارهای مبتنی بر درآمد ارزی، به بهبود دسترسی شرکتهای ارزآور به منابع مالی و کاهش هزینههای تأمین مالی آنها کمک خواهد کرد.
او با تاکید بر اینکه تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق با درآمد ثابت ارزی را باید آغازگر فصلی جدید در توسعه ابزارهای ارزی بازار سرمایه دانست، تاکید کرد: این اقدام ضمن افزایش تنوع فرصتهای سرمایهگذاری، به تعمیق بازار سرمایه، جذب سرمایهگذاران علاقهمند به سرمایهگذاری ارزی، تقویت تأمین مالی بنگاههای صادراتمحور و ارتقای نقش بازار سرمایه در اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.