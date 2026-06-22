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هادی غرباقی ملی پوش قمی در دیدار دوستانه تیم ملی تفنگ کشورمان با تیم ملی عمان، رکورد فینال تفنگ ایران را شکست
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، هادی غرباقی ملیپوش شایسته و تیرانداز استان قم در جریان برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی تفنگ کشورمان با تیم ملی عمان، موفق شد با ثبت امتیاز ۲۵۳.۱، رکورد فینال تفنگ ۱۰ متر مردان ایران را ارتقا دهد.
پیش از این، رکورد فینال تفنگ ۱۰ متر مردان ایران با امتیاز ۲۵۲.۱ در اختیار حسین باقری بود که هادی غرباقی با عملکردی درخشان، این رکورد را جابهجا کرد و نام خود را به عنوان رکورددار جدید این ماده در تیراندازی ایران ثبت نمود.
این رکوردشکنی در جریان اردوی برونمرزی تیم ملی تیراندازی در کشور عمان و در راستای برنامههای آمادهسازی ملیپوشان برای حضور در رقابتهای پیشرو به ثبت رسید.