کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: روند کاهشی دمای هوا در اغلب مناطق استان از امروز دوشنبه آغاز و از شدت گرما به طور نسبی کاسته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ مرتضی قدیمی گفت: برای روز‌های آینده شرایط جوی نسبتا پایداری در استان پیش بینی می‌شود و در این مدت آسمان غالبا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: روز چهارشنبه موج ضعیفی از جو استان عبور می‌کند که در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش ابر و سرعت وزش باد تا آستانه نسبتا شدید و احتمال بارش‌های ضعیف و پراکنده باران وجود دارد.

قدیمی ادامه داد: از امروز روند کاهشی دمای هوا در اغلب مناطق استان آغاز و از شدت گرما به طور نسبی کاسته می‌شود.

وی گفت: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند.