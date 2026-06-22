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کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: روند کاهشی دمای هوا در اغلب مناطق استان از امروز دوشنبه آغاز و از شدت گرما به طور نسبی کاسته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ مرتضی قدیمی گفت: برای روزهای آینده شرایط جوی نسبتا پایداری در استان پیش بینی میشود و در این مدت آسمان غالبا صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: روز چهارشنبه موج ضعیفی از جو استان عبور میکند که در ساعات بعدازظهر انتظار افزایش ابر و سرعت وزش باد تا آستانه نسبتا شدید و احتمال بارشهای ضعیف و پراکنده باران وجود دارد.
قدیمی ادامه داد: از امروز روند کاهشی دمای هوا در اغلب مناطق استان آغاز و از شدت گرما به طور نسبی کاسته میشود.
وی گفت: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند.