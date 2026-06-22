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حجتالاسلام و المسلمین نطنزی و جمعی از مدیران شبکه قرآن و معارف سیما برای شرکت در مجلس عزای حسینی به روستای ابوزیدآباد کاشان رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این بازدید به منظور تکریم خانوادهای صورت گرفت که دویست سال است پرچم روضه سیدالشهدا (ع) را در خانه خود برافراشته نگه داشتهاند. خدمت به اهلبیت (ع) علاوه بر همت، نیازمند توفیق الهی است و اهالی این خانه در روستای ابوزیدآباد، نسلاندرنسل از این توفیق بهرهمند بودهاند.
مدیران شبکه قرآن و معارف سیما پس از اطلاع از قدمت این مجلس، برای عرض ارادت و تبرک، عازم این مکان شدند.
حجتالاسلام نطنزی در این محفل، دعوت حاضران را پذیرفت و بر منبر قرار گرفت. وی در سخنان خود، دیدار با مومنانی که مانع از خاموش شدن صدای نام اهلبیت (ع) میشوند ، یک توفیق بزرگ دانست.
او حاضران را مجاهدان واقعی در عرصه ترویج معارف دینی برشمرد و تأکید کرد که کارکنان شبکه قرآن، رسانه واقعیِ مردم هستند. او در ادامه افزود: که این شبکه، پشتیبانی رسانهای از اینگونه مجالس را وظیفه خود میداند.
وی در پایان سخنانش، تداوم و برکت این روضه را از خداوند متعال خواستار شد.