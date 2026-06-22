به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان گفت: کارگاه تخصصی انرژی‌های خورشیدی در مرکز آموزش فنی‌و حرفه‌ای «غدیر» شهرستان اهواز با هدف توانمندسازی جوانان و ارتقای مهارت‌های نوین و مقابله با ناترازی انرژی، با هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد تومان ازمنابع مسئولیت اجتماعی با حضور مجازی غلامحسین محمدی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور راه‌اندازی شد.

شهرام ملایی هزاروندی با اشاره به اینکه این کارگاه با مشارکت شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا) و شرکت سیمان خوزستان و در راستای ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، تجهیز و راه‌اندازی شده است، افزود: توسعه زیرساخت‌های مهارتی و راه‌اندازی کارگاه‌هایی منطبق با تکنولوژی‌های روز جهانی، نقشی کلیدی در توسعه آموزش‌های فنی‌و حرفه‌ای، اشتعال زایی و کاهش نرخ بیکاری در جامعه ایفا می‌کند.