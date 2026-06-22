به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرکل صمت استان سمنان گفت : این معادن به علت مشکلات مالی فعالیتی نداشتند که با مجوز شورای معادن فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

یادگار احمدی همچنین از اختصاص بخشی از درآمد‌های بهره برداری از معادن برای محرومیت زدایی در مناطق استخراج شده خبر داد.

استاندار سمنان در این جلسه قانون را فصل الخطاب همه در خصوص واگذاری معادن و بهره برداری از آن ذکر کرد و بر بهره مندی مردم از معادن و اقناع سازی در خصوص فعالیت اقتصادی و قانونی معادن استان تاکید کرد.

محمد جواد کولیوند گفت: باید مزایده‌های معادن با توجه به طرح‌های عمرانی شهرستان‌های استان سمنان برگزار شود.