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مهدی مهدوی به عنوان سرمربی تیم والیبال شهداب یزد در فصل آینده رقابتهای لیگ برتر والیبال کشور انتخاب شد تا برای هفتمین سال متوالی، در کنار شهداب به فعالیت خود ادامه دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدوی که طی سالهای گذشته به یکی از چهرههای محبوب و تأثیرگذار باشگاه تبدیل شده است، رابطهای فراتر از یک همکاری حرفهای با شهداب یزد و هواداران پرشور این تیم دارد؛ پیوندی که حالا با تمدید همکاری طرفین، وارد فصل تازهای خواهد شد.
سرمربی شهداب یزد، در فصل ۰۵-۱۴۰۴ نیز هدایت تیم را بر عهده داشت و در شرایطی که رقابتهای لیگ برتر به دلیل شرایط ویژه کشور ناتمام ماند، عملکرد فنی تیم تحت هدایت او مورد توجه کارشناسان و اهالی والیبال قرار گرفت. اکنون مدیریت باشگاه با اعتماد دوباره به این چهره باتعصب و با دانش، سکان هدایت تیم را برای فصل جدید نیز به وی سپرده است.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، روند تکمیل کادر فنی و همچنین جذب و انتخاب بازیکنان فصل جدید با نظر مهدی مهدوی و در چارچوب سیاستهای فنی و اخلاقی باشگاه دنبال خواهد شد.