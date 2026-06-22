به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اظهار کرد: نخستین مرکز پلمب شده، یک مطب دندانپزشکی کاملا" فاقد مجوز بود که در پوشش ارائه خدمات تخصصی مانند ترمیم، عصب‌کشی، جرم‌گیری و کامپوزیت، توسط افرادی بی‌صلاحیت اداره می‌شد.

اسعد فتحی‌پور افزود: کارشناسان نظارت بر درمان ضمن بازرسی از این محل، عدم حضور دندان‌پزشک دارای پروانه رسمی را محرز و با استناد به ماده ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، نسبت به تعطیلی آن اقدام کردند.

وی گفت: دومین مرکز، یک مؤسسه خدمات پوست و زیبایی بود که از مدتی پیش تحت رصد ویژه بازرسان قرار داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: این مرکز غیرمجاز که بدون حضور پزشک متخصص و صرفاً توسط نیروهای فاقد صلاحیت اداره می‌شد، با ترفندهای پیچیده، فرار از نظارت را در دستور کار خود قرار داده بود.

دکتر فتحی‌پور یادآور شد: نصب دوربین‌های مداربسته، پذیرش انتخابی مراجعان و انجام خدمات در پشت درهای بسته، از جمله روش‌هایی بود که این مرکز برای فریب بازرسان به کار می‌گرفت.

وی با بیان اینکه هر ۲ مرکز، براساس ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی پلمپ و پرونده آنها به مراجع قضایی ارجاع شد از مردم خواست پیش از دریافت هر گونه خدمات درمانی و زیبایی، از معتبر بودن مجوز مرکز و مسئول فنی اطمینان پیدا کنند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین اضافه کرد: سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌ها، شکایات و انتقادات مردم است.