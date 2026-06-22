به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اطلاعیه ترافیکی شماره ۱۰روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است: عملیات روکش آسفالت در محور ارومیه سلماس محدوده ابتدای محور به سمت فرودگاه به طول ۷ کیلومتر در حال اجرا است.

از تمامی رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلو‌های هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.

ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمه‌سنگین و توقف‌های کوتاه‌مدت شود.

از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.