به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌اکبر ایرانشاهی از نهایی شدن فرآیند‌های مقرراتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی خبر داد و اعلام کرد: ۲ صندوق از این نوع، موفق به دریافت موافقت اصولی شده‌اند. سازمان بورس در ادامه فرآیند، صدور مجوز‌های لازم برای آغاز فعالیت این صندوق‌ها را دنبال خواهد کرد.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به این‌که طراحی این ابزار جدید با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی انجام شده است، افزود: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی از مصادیق صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قوانین بازار اوراق بهادار و توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید محسوب می‌شوند و تمام مجوز‌های مربوط به موافقت اصولی، تاسیس، پذیره‌نویسی و فعالیت آن توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد شد.

اهداف فعالیت صندوق‌های ارزی

ایرانشاهی درباره اهداف شکل‌گیری این صندوق‌ها گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس این صندوق‌ها، استفاده از منابع ارزی راکد در اختیار سرمایه‌گذاران و هدایت این منابع به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی است.

وی افزود: بخش قابل توجهی از منابع ارزی در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از چرخه سرمایه‌گذاری قرار دارد. صندوق‌های ارزی امکان تجمیع این منابع و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای آنها را فراهم می‌کنند و در عین حال زمینه تامین مالی پروژه‌های صادرات‌محور و بنگاه‌های نیازمند منابع ارزی را مهیا می‌سازند.

او ادامه داد: فعال شدن این ظرفیت علاوه بر کمک به تامین مالی اقتصاد، موجب افزایش دسترسی نظام اقتصادی به منابع ارزی، بهبود گردش سرمایه و بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس در سرمایه‌گذاری خواهد شد.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تشریح نحوه فعالیت صندوق‌های ارزی اعلام کرد: موضوع اصلی فعالیت صندوق‌های ارزی، جمع‌آوری منابع ارزی سرمایه‌گذاران و سپس سرمایه‌گذاری در انواع دارایی‌های مالی ارزی است. سپرده‌های سرمایه‌گذاری ارزی، گواهی‌های سپرده ارزی، اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی، اوراق دارای تسویه ارزی و سایر ابزار‌های مالی مبتنی بر ارز از جمله دارایی‌هایی هستند که منابع صندوق‌های ارزی در آنها سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی افزود: بر اساس مقررات مصوب، حداقل ۶۰ درصد دارایی‌های صندوق باید در اوراق و دارایی‌های ارزی سرمایه‌گذاری شود که حداکثر ۲۰ درصدآن می‌تواند متعلق به یک ناشر اوراق بهادار باشد، هم‌چنین سرمایه‌گذاری در سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده ارزی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز، حداکثر تا ۳۰ درصد دارایی‌های صندوق مجاز است و تا ۱۰ درصد دارایی‌ها نیز می‌تواند به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اختصاص یابد.

مزایای صندوق‌های ارزی برای سرمایه‌گذاران در بازار ارز

ایرانشاهی با اشاره به مزایای این ابزار برای سرمایه‌گذاران گفت: امنیت سرمایه‌گذاری، برخورداری از مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، شفافیت اطلاعاتی، نظارت مستمر نهاد‌های ناظر، امکان کسب بازده ارزی و هم‌چنین تسهیل دسترسی به حواله‌های ارزی از مهم‌ترین مزایای سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها به شمار می‌رود.

او افزود: صندوق‌های ارزی این امکان را فراهم می‌کنند که سرمایه‌گذاران بدون نیاز به ورود مستقیم به بازار‌های مختلف ارزی یا مدیریت مستقل دارایی‌ها، از طریق یک نهاد مالی تحت نظارت، منابع ارزی خود را سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس درباره سازوکار صدور و ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری توضیح داد: ساختار این صندوق‌ها مبتنی بر صدور و ابطال است و ارزش خالص دارایی‌ها و ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری به صورت روزانه و بر مبنای ارز منتخب صندوق محاسبه و اعلام می‌شود.

ایرانشاهی افزود: سرمایه‌گذاران هنگام خرید واحد‌های صندوق می‌توانند ارز را به صورت اسکناس یا حواله ارزی به صندوق وارد کنند و در زمان ابطال واحدها، در صورت تمایل، وجوه خود را به همان شکل دریافت کنند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری افزود: هر صندوق یک ارز منتخب را در اساسنامه خود تعیین می‌کند و تمام دریافت‌ها، پرداخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های صندوق بر مبنای همان ارز انجام خواهد شد. هم‌چنین صندوق‌ها می‌توانند برای مدیریت نقدینگی خود تا سقف ۱۰ درصد خالص ارزش دارایی‌ها از تسهیلات مالی ارزی کوتاه‌مدت استفاده کنند.

ارکان صندوق‌های ارزی و نقش بانک‌ها در عملیات صندوق

ایرانشاهی در تشریح ارکان صندوق‌ها گفت: علاوه بر مجمع صندوق که بالاترین رکن تصمیم‌گیری محسوب می‌شود، مدیر صندوق، مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس از جمله ارکان اصلی صندوق هستند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس افزود: مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی و ضامن نقدشوندگی باید از میان موسسات اعتباری دارای مجوز انجام عملیات ارزی انتخاب شوند. مدیر عملیات ارزی مسئول انجام معاملات ارزی، احراز منشأ ارز‌های ورودی، تایید دریافت منابع ارزی و تضمین پرداخت ارز به سرمایه‌گذاران در زمان ابطال واحدهاست.

وی افزود: ضامن نقدشوندگی نیز در شرایطی که صندوق برای پاسخگویی به درخواست‌های ابطال با کمبود نقدینگی مواجه شود، منابع مورد نیاز را تامین می‌کند تا حقوق سرمایه‌گذاران به طور کامل حفظ شود.

نقش بانک مرکزی در راه‌اندازی صندوق‌های ارزی

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس با اشاره به هم‌کاری نزدیک بانک مرکزی در طراحی این ابزار اعلام کرد: عملیات ارزی صندوق‌ها بر اساس دستورالعمل مصوب هیات عالی بانک مرکزی انجام خواهد شد و بانک مرکزی نیز زیرساخت‌های لازم برای تبدیل حواله ارزی به اسکناس و بالعکس را بدون تحمیل هزینه به صندوق‌های ارزی فراهم کرده است.

وی افزود: سقف صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزی به صورت سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل اسکناس ارزی، درآمد‌های ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و هم‌چنین ارز‌های دارای منشأ خارجی در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

گامی تازه در توسعه ابزار‌های بازار سرمایه

ایرانشاهی تاکید کرد: تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی گامی مهم در توسعه بازار سرمایه، تنوع‌بخشی به ابزار‌های مالی و استفاده بهینه از منابع ارزی کشور محسوب می‌شود. با آغاز فعالیت این نوع از صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران امکان خواهند داشت در چارچوبی شفاف، قانونمند و تحت نظارت نهاد‌های تخصصی، منابع ارزی خود را مدیریت و سرمایه‌گذاری کنند.

رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس اعلام کرد: توسعه این ابزار‌ها می‌تواند به تعمیق بازار سرمایه، تجهیز منابع ارزی برای بخش‌های مولد اقتصاد و تقویت پیوند میان بازار پول و بازار سرمایه در حوزه تامین مالی ارزی کمک کند.