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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل به ایجاد ۱۰ هنرستان جوار صنعت اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد این هنرستانها تربیت نیروی آماده برای کار است و محدودیتی برای ورود افراد از جمله دانشجویان و دانشآموزان وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی روز دوشنبه در نشست کارگروه اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه هنرستانهای جوار صنعت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار کمک خواهد کرد، افزود: اشتغالزایی و کاهش بیکاری موضوعی فرادستگاهی است و دستگاههای اجرایی باید بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه عملیاتی اشتغالمحور ارائه دهند.
وی با تاکید بر آموزش و توانمندسازی نیروی کار و ارائه مهارت به نیروهای جوان، بیان کرد: اشتغالزایی بر مبنای آموزش و مهارتافزایی به مراتب کمهزینهتر و ماندگارتر از ایجاد اشتغال به واسطه افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل اضافه کرد: با این وجود دستگاهها باید برای ایجاد اشتغال، طرحهای نیمهتمام را اجرایی کنند و مقدمههای افزایش ظرفیت جذب نیروی کار در واحدهای تولیدی و عمرانی را فراهم کنند.
خلیلی به رتبه دوم استان اردبیل در سطح کشور در زمینه ایجاد اشتغال اشاره و اظهار کرد: با وجود این جایگاه از نظر نیروی کار ماهر مشکل داریم و در این راستا لازم است برای ایجاد اشتغال در حوزه صنایع خلاق، پارک علم و فناوری، فنی و حرفهای و دانشگاه ملی مهارت، کمیتهای برای ارائه آموزش و توانمندسازی نیروی جویای کار تشکیل شود.
وی با اشاره به هدفگذاری ایجاد اشتغال ۱۰ هزار نفری، همکاری بانکها برای سرعتبخشی به پرداخت تسهیلات در راستای تحقق این تعهد را مورد تاکید قرار داد و گفت: نرخ بیکاری استان اردبیل سال گذشته از ۱۳.۳ درصد به ۹.۴ درصد رسید و با تحقق میزان اشتغال مورد اشاره، این آمار به ۷.۵ درصد میرسد و با میانگین کشوری برابر میشود.
نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی، یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی و ۲۰۰ واحد معدنی در نقاط مختلف استان اردبیل فعالیت دارند.