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طرح «مهتاب» (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) همزمان با مانور سراسری جمعآوری انشعابات غیرمجاز برق در کشور در شهرستان هریس هم آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئولان اداره برق هریس اعلام کردند: با توجه به آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف انرژی، اجرای این برنامه نقش مهمی در استانداردسازی شبکه و کاهش بار اضافی بر سیستم برقرسانی خواهد داشت.
در سال جاری خاموشی برنامهریزیشده برق در دستور کار نیست و تنها در برخی موارد، مدیریت هوشمند بار بهصورت محدود و هدفمند اجرا خواهد شد.
این طرح همچنین با هدف استانداردسازی انشعابات، کاهش تلفات انرژی، بهینهسازی مصرف برق و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف دنبال میشود. طبق آمار ارائهشده حدود پنج درصد از مشترکان کشور بیش از الگوی تعیینشده مصرف دارند که اجرای این برنامه میتواند به اصلاح و متعادلسازی مصرف انرژی کمک کند.
تمرین جمعآوری انشعابات غیرمجاز با رعایت کامل اصول ایمنی، ملاحظات اجتماعی و با رویکرد خدمترسانی به شهروندان اجرا میشود و هدف اصلی آن پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان است.