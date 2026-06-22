به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مسئولان اداره برق هریس اعلام کردند: با توجه به آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف انرژی، اجرای این برنامه نقش مهمی در استانداردسازی شبکه و کاهش بار اضافی بر سیستم برق‌رسانی خواهد داشت.

در سال جاری خاموشی برنامه‌ریزی‌شده برق در دستور کار نیست و تنها در برخی موارد، مدیریت هوشمند بار به‌صورت محدود و هدفمند اجرا خواهد شد.

این طرح همچنین با هدف استانداردسازی انشعابات، کاهش تلفات انرژی، بهینه‌سازی مصرف برق و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف دنبال می‌شود. طبق آمار ارائه‌شده حدود پنج درصد از مشترکان کشور بیش از الگوی تعیین‌شده مصرف دارند که اجرای این برنامه می‌تواند به اصلاح و متعادل‌سازی مصرف انرژی کمک کند.

تمرین جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز با رعایت کامل اصول ایمنی، ملاحظات اجتماعی و با رویکرد خدمت‌رسانی به شهروندان اجرا می‌شود و هدف اصلی آن پایداری شبکه برق و تأمین برق مطمئن برای مشترکان است.