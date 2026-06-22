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مدیرکل صمت مازندران از تمهیدات ویژه این اداره کل برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی وصنعتی استان با جایگزینی از واحدهای فولادی و پتروشیمی خسارت ندیده جنگ تحمیلی سوم و نیز واردات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از تمهیدات ویژه این اداره کل برای تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی وصنعتی استان با جایگزینی از واحدهای فولادی و پتروشیمی خسارت ندیده جنگ تحمیلی سوم و نیز واردات درمقطع کنونی خبر داد.
سلیمان علیجان نژاد در بازید از گروه تولیدی یک شرکت درشهرک صنعتی آمل ونشست با فرماندار واعضای هیات مدیره شهرک صنعتی امامزاده عبدالله درمحل این شرکت تولیدی گفت: این اقدام با هدف استمرار تولید و تثبیت بازار انجام میشود.
وی با بیان اینکه تولید در روزهای بحران وجنگ تحمیلی نیز هیچگاه متوقف نشده است، افزود: با پیشبینیهای انجام شده در حوزههای مختلف، مواد اولیه لازم از جمله ورق فولادی برای بخشی از ظرفیتهای مورد نیاز واحدهای تولیدی استان برای شرکتهای صنعتی درسطح استان در صورت نیاز بیشتر از راههای دیگر، تأمین خواهد شد.
دو اولویت مدیرکل صمت مازندران، همچنین حفظ تولید و توسعه و استفاده از ظرفیتهای خالی و بالقوه را حوزه تولیدی وصنعت دراستان را از اولویتهای مهم استان درسال جاری اعلام واضافه کرد: انتظار است مدیران واحدهای تولیدی وصنعتی که درهمه شرایط سخت اقتصادی کشور، پای تولید و حفظ اشتغال بودند، دراین شرایط نیز با همت بیشتری ادامه دهند.
علیجان نژاد همچنین درخصوص پیگیری اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل نیز گفت، برخی از مشکلات موجود درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل که از سالهای گذشته وجود داشته، قابل تامل و حل شدنی است و درسطح استان با گفتوگو با مدیران استانی رسیدگی خواهد شد.
وی افزود: برای نصب چربی گیر درتصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی امامزاده عبدالله، اداره کل صمت استان به صورت جدی متعهد و پیگیری راه اندازی هرچه سریعتر آن خواهد شد.
مدیرکل صمت مازندران همچنین درخصوص تامین آمبولانس برای درمانگاه ساخته شده درمحل شهرک صنعتی امامزاده عبدالله ونیز تقویت خطوط ارتباطی این شهرک قول پیگیری جدی داد.
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان آمل هم دراین نشست، بر ضرورت همکاری همهجانبه برای توسعه اشتغال ونیز رفع مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی این شهرستان با بهره گیری از ظرفیت مدیران کل دستگاههای اجرایی مازندران تأکید کرد.
بیژن پولادی با اشاره به اینکه درحال حاضربیش از ۱۲ هزار کارگر درشهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل مشغول به کار هستند وازاین نظر یکی از شهرکهای مطرح کشوری درحوزه تولید واشتغال محسوب میشود، گفت: برخی از نیازهای مدیران واحدهای تولیدی وهیات مدیره شهرک صنعتی ازجمله راه دسترسی به شهرک صنعتی، حوزه ارتباطی وتامین مواد اولیه شرکتهای قابلیت رسیدگی وپیگیری دارد واین درخواستها تا حصول نتیجه و رفع کامل دغدغه تولیدکنندگان ادامه خواهد داشت.