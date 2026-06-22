مرکز آمار ایران اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۲.۹- درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۵ درصد (شامل: استخراج نفت و گاز‌طبیعی ۱.۸، سایر معادن ۴.۱، صنعت ۱.۵-، توزیع گاز طبیعی ۲.۰، تأمین آب و برق ۶.۵- و ساختمان ۱.۴ درصد) و گروه خدمات ۰.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال با نفت و ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۱۰۰,۲۸۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و ۰.۳- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۲.۹- درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۵ درصد (شامل: استخراج نفت و گاز‌طبیعی ۱.۸، سایر معادن ۴.۱، صنعت ۱.۵-، توزیع گاز طبیعی ۲.۰، تأمین آب و برق ۶.۵- و ساختمان ۱.۴ درصد) و گروه خدمات ۰.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت­های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت­های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

لازم به ذکر است اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی سال ۱۴۰۴، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری/ حساب‌های ملی/ جداول آماری/ زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی می‌باشد.

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