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وقتی قابلمههای نذری، عطر و برکت سفره حسینی را در سراسر شهر پراکنده میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در روزهایی که نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در جای جای اصفهان طنینانداز است، یکی از محلههای این شهر با ابتکاری خاص، حال و هوای دیگری به شبهای محرم بخشیده است.
دهه اول محرم، حوالی ساعت هر۱۰ شب، مقابل یک خانه در محدوده خیابان پروین و پارک کوهسار، جمعیت زیادی از مردم در صف دریافت نذری میایستند.
برگزارکنندگان این برنامه از مردم خواستهاند برای دریافت نذری، قابلمه یا ظرف مناسب همراه داشته باشند تا غذای نذری را به خانه برده و در کنار اعضای خانواده میل کنند.
این برنامه در قالب «آشپزخانه حضرت ابوالفضل (ع)» و با مشارکت اهالی محل راهاندازی شده است؛ آشپزخانهای که در خانه یکی از ساکنان محله برپا شده و این روزها به یکی از پررفتوآمدترین نقاط محله تبدیل شده است.
به گفته دستاندرکاران این طرح، بسیاری از افراد به دلیل مشغله کاری، شرایط خانوادگی یا محدودیتهای مختلف، امکان حضور در هیئتها و مجالس عزاداری را ندارند، اما علاقهمند هستند، از نذری و برکت سفره امام حسین (ع) بهرهمند شوند و اهالی این محله شرایطی فراهم کردند تا نذری امام حسین (ع) تنها به حاضران در یک مجلس محدود نشود.
در این آشپزخانه مردمی، هر شب حدود پنج هزار پرس غذای نذری طبخ و توزیع میشود. تهیه مواد اولیه، تأمین هزینهها با مشارکت خیران و مردم است و آشپزها، خادمان و عوامل اجرایی نیز بدون دریافت دستمزد و به صورت داوطلبانه در بخشهای مختلف فعالیت میکنند.
در کنار فعالیتهای آشپزخانه، فضای اطراف پارک کوهسار و گذر حسینی این محله نیز هر شب میزبان برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوع است. برپایی مراسم عزاداری، مداحی و اجرای برنامههای ویژه برای گروههای مختلف از جمله ناشنوایان، بخشی از فعالیتهای جانبی این مجموعه به شمار میرود.
گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیمای اصفهان