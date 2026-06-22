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تعرفههای جدید بازرسی ادواری آسانسور در خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از ابلاغ تعرفههای جدید بازرسی ادواری آسانسور در سال ۱۴۰۵ خبر داد و بر ضرورت انجام بهموقع این بازرسیها به منظور حفظ ایمنی شهروندان و بهرهبرداران تأکید کرد.
بذری افزود: بازرسی ادواری آسانسور یکی از مهمترین الزامات حفظ ایمنی تجهیزات پس از بهرهبرداری است و مالکان و مدیران ساختمانها موظف هستند در بازههای زمانی تعیینشده نسبت به انجام این بازرسیها و تمدید گواهیهای مربوطه اقدام کنند.
وی گفت: بر اساس تعرفههای ابلاغی سازمان ملی استاندارد در سال ۱۴۰۵، هزینه بازرسی ادواری آسانسورهای دارای تا ۵ توقف مبلغ ۲۷ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۸۳ ریال تعیین شده است وهمچنین تعرفه بازرسی دوم ۱۶ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۴۹۰ ریال و از بازرسی سوم به بعد ۱۰ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۹۹۳ ریال خواهد بود.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی افزود: برای ساختمانهای دارای بیش از ۵ توقف نیز به ازای هر توقف مازاد، مبلغ یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۹۰۶ ریال به هزینه بازرسی افزوده میشود.
بذری با اشاره به اهمیت رعایت الزامات ایمنی در بهرهبرداری از آسانسورها گفت: انجام بهموقع بازرسیهای ادواری نقش مهمی در شناسایی نواقص احتمالی، پیشگیری از حوادث و افزایش ضریب ایمنی کاربران آسانسور دارد و از این رو بهرهبرداران باید نسبت به تمدید گواهیهای ایمنی آسانسور اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: هزینه ایاب و ذهاب شرکتهای بازرسی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین و مقررات مربوطه به تعرفههای اعلامشده افزوده خواهد شد.