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با حضور معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور الزامات و ملاحظات پدافند غیر عامل در شبکه تامین و توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کارگروه انرژی آذربایجان غربی با حضور سردار محمدعلی قمی معاون بسیج و امور استانهای سازمان پدافند غیرعامل کشور در شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی برگزار شد.
کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این شرکت در زمان جنگ تحمیلی سوم گفت: با توجه به طولی بودن آذربایجانغربی بیش از ۳۰ هزار کیلومتر شبکه برق در استان داریم و ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مشترک برق نیز به شبکه برق کشور متصل است.
در این جلسه راههای اجرای پدافند غیر عامل در شرایط حساس جنگی و پس از جنگ مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.