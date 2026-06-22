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کشفیات قاچاق و احتکار در استان، در بهار امسال ۱۵۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت:پلیس مبارزه با مواد مخدر، در سه ماه نخست سالجاری موفق به کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر شد و در همین راستا ۹ باند قاچاق مواد مخدر منهدم شدند. در دو عملیات مهم و شاخص نیز بیش از ۶۹۰ کیلوگرم ماده مخدر شیشه و بیش از ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از جمله تریاک و هروئین کشف و ضبط شد.
سردار عبدالوهاب حسنوند ازکشف صدها قبضه سلاح غیرمجاز، دستگیری هزاران متهم و رشد چشمگیر کشف قاچاق کالا و احتکار خبر داد و گفت: آنچه امروز در قالب نمایشگاه کشفیات پلیس در معرض دید مردم و اصحاب رسانه قرار دارد، تنها بخشی از تلاش شبانهروزی خادمان امنیت برای حفظ آرامش و امنیت مردم است.
وی با اشاره به توقیف خودروهای حامل مواد مخدرادامه داد: در این مدت بیش از ۳۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین که درجابهجایی مواد مخدر استفاده میشد، توقیف و متهمان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
سردار حسنوند با بیان اینکه مقابله با خردهفروشان مواد مخدر و جمعآوری معتادان متجاهر از مطالبههای جدی مردم است، گفت: بیش از هزار و ۲۰۰ معتاد متجاهر از استان جمعآوری و به مراکز بازپروری ماده ۱۶ منتقل شدند.
وی از اجرای گسترده طرحهای پاکسازی نقاط آلوده، ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محورهای مواصلاتی خبر داد و افزود: در نتیجه اجرای این طرحها بیش از ۴ هزار و ۹۰۰ نفر از قاچاقچیان، خردهفروشان و افراد مربوط به جرایم مواد مخدر دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان همچنین به اقدامات پلیس امنیت عمومی اشاره کرد و افزود: در سهماهه سال جاری، بیش از ۴۳۰ قبضه انواع سلاح جنگی و غیرمجاز کشف و ضبط شد و ۲۲۰ نفر از اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی دستگیر شدند، همچنین شناسایی اراذل و اوباش شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱۴ درصد افزایش داشته است.
سردار حسنوند با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی نیز عملکرد درخشانی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و احتکار داشته است، گفت: ارزش کالاهای قاچاق و پروندههای احتکار در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده عزم جدی پلیس در صیانت از اقتصاد کشور و حمایت از تولید ملی است.