شهروندان و مسئولان هیات‌های مذهبی برای جلوگیری از حوادث برق‌گرفتگی و حفظ پایداری شبکه برق از هرگونه نصب تجهیزات روی تأسیسات برقی و اتصال مستقیم به شبکه خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز، مسئول روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در برگزاری مراسم عزاداری گفت: با توجه به افزایش فعالیت هیات‌های مذهبی و برپایی مراسم عزاداری در این ایام، رعایت نکات ایمنی برق از سوی شهروندان و برگزارکنندگان مراسم ضروری است. به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث برق‌گرفتگی، شهروندان از نصب هرگونه تجهیزات، پرچم، بنر و سازه بر روی تیر‌های برق، پست‌های زمینی و سایر تجهیزات شبکه برق به‌طور جدی خودداری کنند.

حمزه زاده با اشاره به تأمین برق هیات‌های مذهبی گفت: مسوولان هیات‌ها برای دریافت برق ایمن و مطمئن به اداره برق منطقه مراجعه کنند و از هرگونه اتصال مستقیم و غیرمجاز به شبکه برق بپرهیزند.

وی بر رعایت حریم شبکه‌های برق هنگام نصب پرچم‌های بلند تأکید کرد و افزود: در زمان نصب پرچم‌های مرتفع، به‌ویژه در نزدیکی شبکه‌های ۲۰ کیلوولت، رعایت حریم قانونی خطوط برق ضروری است چرا که حتی نزدیک شدن به این خطوط می‌تواند خطرات جدی جانی به همراه داشته باشد. هنگام حرکت و جابه‌جایی علم‌ها و پرچم‌های بزرگ در معابر نیز لازم است به ارتفاع سیم‌های برق توجه ویژه شود تا از برخورد ناگهانی با شبکه جلوگیری شود.

حمزه زاده همچنین از شهروندان و برگزارکنندگان مراسم خواست از برپایی داربست در نزدیکی یا زیر خطوط فشار قوی و شبکه‌های توزیع برق خودداری کنند. در صورت مشاهده هرگونه نقص فنی، جرقه یا مخاطره در شبکه برق، شهروندان می‌توانند مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۱ به خادمان خود در صنعت برق اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.