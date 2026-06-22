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پخش مستند ۳ قسمتی «مرد ابدی» با روایتی متفاوت از زندگی شهید حسن طهرانیمقدم، بر پایه پژوهشها، کتابها و اسناد متعدد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پخش مستند ۳ قسمتی «مرد ابدی» به تهیهکنندگی و کارگردانی ساسان فلاحفر با نگاهی متفاوت به زندگی و اندیشههای شهید حسن طهرانیمقدم پدر صنعت موشکی ایران، آغاز شد.
این مستند بر اساس مجموعهای از کتابها، پژوهشهای مکتوب و مستندهای تولیدشده درباره پدر صنعت موشکی ایران شکل گرفته و تلاش کرده است روایتی تازه و کمتر شنیدهشده از این شخصیت اثرگذار ارائه دهد.
«مرد ابدی» نخستین مستند پرتره از شهید حسن طهرانی مقدم است که با بهرهگیری از تصاویر دیدهنشده، ابعاد دیگری از زندگی و جهانبینی این فرمانده شهید را به تصویر میکشد. در این اثر شهید حسن طهرانیمقدم خود راوی قصه زندگی خویش است و مخاطب از خلال این روایت، با فراز و فرودهای مسیر زندگی او همراه میشود.
همچنین برای نخستینبار تصاویری از شهدای اقتدار پس از ۱۵ سال به نمایش گذاشته میشود. مستند «مرد ابدی» با تکیه بر باور به تداوم اثرگذاری و حیات معنوی شهدا، روایت خود را از تولد به دوران پس از شهادت شهید طهرانیمقدم تا جنگ ۱۲ روزه امتداد میدهد به گونهای که او همچنان پیشبرنده قصه است و لایههای تازهای از روایت را برای مخاطب آشکار میکند.
این اثر در مرکز تولیدات هنری رسانهای مدار تولید شده و انتشار آن به عهده موسسه هنرهای تصویری سوره است.
«مرد ابدی» هم اکنون در سکوهای فیلمنت، تلوبیون، هاشور، آپارات و روبیکا در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.