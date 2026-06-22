پخش زنده
امروز: -
در راستای انجام تکالیف مندرج در تبصره ماده (۲) برنامه هفتم پیشرفت، دبیرخانه نظام ملی بهرهوری ایران، برنامه ارتقای بهرهوری دو بخش اقتصادی «صنعت» و «استخراج معدن» را جهت اجرا به تمام دستگاههای اجرایی نقشآفرین در این بخشهای اقتصادی ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان ملی بهره وری، این برنامهها با هدف تحقق سهم ۳۵ درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی کشور و با رویکردهایی نظیر فعالسازی ظرفیتهای راکد، شناسایی و رفع اتلافها، تکمیل زنجیره ارزش و حفاظت از محیطزیست تدوین شده است. وزارت صمت مسئولیت تهیه برنامه این دو بخش حملونقل و ساختمان را برعهده داشته و پس از بررسیهای کارشناسی در کمیتههای تخصصی، نهایتاً مور تایید و تصویب کارگروه نظام ملی بهرهوری قرار گرفت.
در این برنامه، بهبود شاخصهای اختصاصی بهرهوری بخشهای صنعت و معدن نظیر «شدت مصرف اترژی»، «ضریب بهرهبرداری از ظرفیت تولید»، «درصد خامفروشی» و «سهم استفاده از منابع آبی نامتعارف در تامین نیاز آبی صنایع»، «شدت مصرف آب»، «ضریب بازیافت باطلههای معدنی» و «شدت کربن» هدفگذاری شده و در اولویت اجرا قرار گرفته است.
بهمنظور پایش و تحلیل روند تحقق این اهداف، برای هر کدام از شاخصهای اختصاصی بهرهوری، برنامههای عملیاتی تدوین شده و مقرر است، پیشرفت کار با کمک نماگرهایی مشخص، گامبهگام رصد شود. انتظار میرود، اجرای این برنامهها با حل مسائل و چالشها، راه را برای ارتقای بهرهوری در بخش صنعت و معدن هموار کنند.
از ابتدای سال تا کنون برنامه ارتقای بهرهوری ۷ بخش اقتصادی تدوین و ابلاغ شده است. برنامه ارتقای بهرهوری بخشهای اقتصادی کشاورزی، آب و برق، ساختمان، حملونقل و انبارداری و ارتباطات نیز قبلا ابلاغ شده است. این اسناد از طریق سایت سازمان ملی بهرهوری ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.