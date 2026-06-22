مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان، از توزیع یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای تنظیم بازار در ایام محرم و صفر در استان خبر داد.

توزیع یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای ایام محرم و صفر در خوزستان

توزیع یک هزار و ۷۴۱ تن کالای اساسی برای ایام محرم و صفر در خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امید جهان‌نژادیان مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان گفت: از این میزان ۲۵۰ تن روغن، ۶۰۰ تن برنج و ۸۹۱ تن شکر می‌باشد که هم‌اکنون آماده توزیع از طریق عاملان مجاز فروش هستند.

او افزود: قیمت هر کیلوگرم شکر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۹۳۵ هزار ریال، قیمت هر کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج ۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال و قیمت روغن ۸۱۰ گرمی ۲ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۳۷۹ ریال تعیین شده است که این قیمت‌ها مربوط به تحویل در انبار برای عاملان مجاز توزیع است.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان با اشاره به تعیین سهمیه شهرستان‌ها توسط سازمان جهاد کشاورزی گفت: توزیع کالا‌های اساسی از ابتدای سال جاری به‌صورت مستمر در حال انجام بوده و این روند بر اساس برنامه‌های ابلاغی ستاد تنظیم بازار ادامه دارد.