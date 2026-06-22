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۱۲ طرح بهسازی راههای آذربایجانغربی به طول ۱۲۳ کیلومتر و با بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از اجرای گسترده طرح های نگهداری و بهسازی رویه راهها در محورهای مواصلاتی استان خبر داد.
جعفر صادقی پور گفت: برای ارتقای ایمنی تردد، افزایش کیفیت شبکه راههای استان و حفظ سرمایههای ملی، ۱۲ طرح لکهگیری و روکش آسفالت در محورهای مختلف آذربایجانغربی در دست اجرا و یا آماده اجرا قرار دارد.
وی با اشاره به حجم قابل توجه این طرح ها اظهار کرد: مجموع طول طرح ها ی تعریفشده در این بخش به ۱۲۲.۹ کیلومتر میرسد که با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان در محورهای اصلی استان اجرا میشوند.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی افزود: این پروژهها محورهای مهمی از جمله ارومیه–سرو، ارومیه–مهاباد، ارومیه–گردنه قوشچی، ارومیه–سلماس، سه راهی حیدرآباد - سه راهی محمدیار، نقده–ارومیه، نقده–محمدیار، بوکان–سقز، محور خوی–قطور–رازی و محورهای ماکو را در بر میگیرد و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات جادهای و افزایش ایمنی کاربران راه خواهد داشت.
صادقی پور با بیان اینکه بخشی از این طرحها به بهرهبرداری رسیده و تعدادی نیز در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۳ کیلومتر عملیات روکش آسفالت، ۱۴ کیلومتر لکهگیری و ۷ کیلومتر اجرای ماسه آسفالت در قالب این طرح ها انجام شده و روند اجرایی سایر طرحها نیز با جدیت ادامه دارد.
وی تأکید کرد: نگهداری و بهسازی رویه راهها یکی از مهمترین برنامههای راهداری استان در سال جاری است و اجرای این طرح ها علاوه بر افزایش ایمنی سفرها، موجب کاهش هزینههای حملونقل، ارتقای کیفیت مسیرهای ترانزیتی و تسهیل تردد کاربران جادهای خواهد شد.
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در پایان از تداوم اجرای طرح های روکش آسفالت و نگهداری راهها در سراسر استان خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این طرحها، بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی برطرف شده و شرایط تردد ایمن و روان برای هموطنان فراهم خواهد شد