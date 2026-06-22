پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از رسیدن بیش از هزار و ۴۰۰ پروژه آمادهسازی اراضی به مرحله آماده احداث خبر داد و گفت: این طرحها با پوشش بیش از ۳۳ هزار هکتار زمین، ظرفیت ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی را در سراسر کشور فراهم کردهاند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، در نشست شورای مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، آخرین وضعیت طرح های آمادهسازی اراضی و برنامههای اجرایی این سازمان بررسی شد.
علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، با تأکید بر ارتقای بهرهوری در اجرای برنامهها گفت: تخصیص اعتبارات به ادارات کل استانها بر اساس عملکرد، میزان پیشرفت برنامهها و شاخصهای بهرهوری انجام میشود.
وی همچنین بر برگزاری نشستهای فصلی با مدیران استانی برای بررسی چالشهای اجرایی طرح ها و روند تأمین درآمد استانها تأکید کرد.
در این نشست، معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن گزارشی از روند اجرای طرح های آمادهسازی اراضی در کشور ارائه کرد.
علیرضا صادقیانفر گفت: در مجموع هزار و ۸۳۸ طرح آمادهسازی به مساحت بیش از ۵۳ هزار و ۵۰۰ هکتار و با ظرفیت حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تعریف شده است.
وی افزود: از این تعداد، هزار و ۴۳۵ طرح با ظرفیت بیش از یک میلیون و ۲۵۷ هزار واحد مسکونی در حال اجراست.
به گفته صادقیانفر، هزار و ۴۲۲ طرح به مساحت بیش از ۳۳ هزار هکتار به مرحله آماده احداث رسیدهاند و امکان آغاز عملیات ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی در آنها فراهم شده است.
معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن همچنین از قرار داشتن ۴۰۳ طرح دیگر در مرحله طراحی خبر داد و گفت: این طرحها پس از تکمیل مراحل فنی وارد فاز اجرایی خواهند شد.