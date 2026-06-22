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اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، طی احکام جداگانهای، تیم اجرایی و راهبردی این سازمان را منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، طی احکام جداگانهای، تیم اجرایی و راهبردی این سازمان را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، یکتا اشرفی به عنوان معاون توسعه مدیریت، منابع و امور مجلس، یاسر میرزایی به عنوان معاون سیاستگذاری مصرف و هدفمندی یارانههای انرژی و مجتبی ملایی به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل در سازمان منصوب شدند.
گفتنی است سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، چندی پیش با هدف هماهنگی و مدیریت متمرکز سیاستهای بهینهسازی مصرف و عرضه انرژی و در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با ادغام سه نهاد «شرکت بهینهسازی مصرف سوخت»، «ساتبا» و «ستاد مدیریت حملونقل و سوخت» تأسیس شده و زیر نظر مستقیم رئیسجمهور فعالیت میکند.