اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، طی احکام جداگانه‌ای، تیم اجرایی و راهبردی این سازمان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، طی احکام جداگانه‌ای، تیم اجرایی و راهبردی این سازمان را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، یکتا اشرفی به عنوان معاون توسعه مدیریت، منابع و امور مجلس، یاسر میرزایی به عنوان معاون سیاست‌گذاری مصرف و هدفمندی یارانه‌های انرژی و مجتبی ملایی به عنوان مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل در سازمان منصوب شدند.

گفتنی است سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، چندی پیش با هدف هماهنگی و مدیریت متمرکز سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با ادغام سه نهاد «شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت»، «ساتبا» و «ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت» تأسیس شده و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند.