در نشست صمیمانه مدیران خانه‌های هنری با رئیس و مدیران اورژانس کشور، هنرمندان از زحمات و تلاش های شبانه روزی نیروهای امدادی قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با حضور همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر و عاطفه رضوی نشست صمیمانه‌ای در ساختمان مرکزی اورژانس کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور ضمن خیر مقدم به هنرمندان و لزوم تحکیم رابطه انجمن های صنفی هنری و نهادهای اجتماعی و خدماتی، برنامه‌های آتی سازمان اورژانس را به صورت کلی تشریح کرد و گفت: ما هم اکنون در ماه محرم قرار داریم و نیروهایمان آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به عزاداران حسینی در این ماه را دارند.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به در پیش بودن مراسم تشییع رهبر شهید در سه شهر تهران، قم و مشهد در حال برنامه ریزی برای آمادگی صددرصد با ارائه خدمات مطلوب در این مراسم را داریم.

میعادفر با بیان اینکه نیروهای امدادی به خصوص اورژانس در طول جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان شبانه روزی تلاش کردند، بیان داشت: نیروهای ما در طی این مدت سختی‌های زیادی را تحمل کردند و به ماموریت‌های زیادی اعزام شدند و این خدمات رسانی نه تنها پس از حملات موشکی بلکه در زیر موشک باران نیز ادامه داشت و حتی ۳ نفر از کارکنان ما به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما نیز با تشکر و قدردانی از زحمات اورژانس در کشور گفت: جامعه هنری مانند سایر آحاد مردم همیشه قدردان زحمات امدادگران و نیروهای اورژانس است.

وی ادامه داد: برای ما باعث افتخار است که بتوانیم در آثار خود گوشه‌ای از رشادت‌ها و ازخودگذشتگی های شما را نشان بدهیم تا مردم بیشتر با تلاش‌هایتان آشنا شوند.

مدیرعامل خانه سینما بر لزوم اتحاد بین احاد مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: راه اصلی عبور از مشکلات همدردی و همیاری و کمک به یکدیگر است و در این مسیر دولت نقش پر رنگی دارد.

وی ادامه داد: قطعا اگر دولت یک قدم به سوی مردم بردارد، مردم ۱۰ قدم برمی دارند زیرا واقعیت این است اگر مردم حضور پررنگی نداشته باشند همه ما بازنده خواهیم بود.

اسعدیان ادامه داد: باید آثار سینمایی و مستند خوبی درباره فعالیت های شما در اورژانس ساخته شود و امیدوارم با انعقاد یک تفاهمنامه همکاری که جزء مسئولیت‌های اجتماعی ما است، مسیر ساخت این آثار تسهیل شود.

در ادامه طبق اعلام روابط عمومی خانه سینما، علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر با بیان اینکه حیات مردم به دست اورژانس است، گفت: در اتفاقات مهم و مواقع بحرانی اولین کسی که بر بالین افراد مصدوم حاضر می‌شود و به نوعی ناجی مردم است، امدادگران و کارکنان اورژانس هستند اما متاسفانه تصویر این امر مهم در فضای رسانه‌ای و آثار هنری کمتر نشان داده شده است و باید خدمات شما در آثار سینمایی و هنرهای نمایشی بیشتر از این دیده شود.

حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی نیز بیان داشت: فعالیت‌های شما در اورژانس با فعالیت‌های هیچ بخشی قابل مقایسه نیست زیرا رنج بسیاری می کشید تا دیگران رنج نکشند و ما همیشه قدردان شما هستیم.

عاطفه رضوی از دیگر هنرمندان حاضر در این نشست، گفت: همکاری که بین صنوف فرهنگی و نهادهای خدماتی ایجاد شده بسیار ارزشمند است و این امر نشان داد که آشنایی مردم با تلاش های کارکنان اورژانس نیاز به فرهنگ سازی دارد و ما آمادگی داریم تا در هر شرایطی به کمک شما بیاییم.

محمد سرور معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور در این نشست بیان داشت: ما باید در فعالیت‌هایمان از اصولی‌ترین و علمی‌ترین روش‌ها استفاده کنیم تا بتوانیم جان مصدومان را نجات بدهیم.

وی ادامه داد: سالانه حدود ۴ هزار ماموریت به صورت هوایی در اورژانس کشور انجام می‌شود و بیش از ۶ میلیون فوریت پزشکی نیز در شهرهای مختلف انجام می دهیم.

در انتهای این نشست حاضران از بخش های مختلف سازمان اورژانس کشور بازدید کردند و به صورت دقیق با فعالیت های شبانه روزی این سازمان آشنا شدند.

میثم فراهانی مدیر کل حوزه ریاست سازمان اورژانس کشور ، مجتبی لشگری مدیر روابط عمومی اورژانس، سپیده حیدرآبادی مدیر روابط عمومی خانه سینما از دیگر حاضران در این نشست بودند.