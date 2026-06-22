به مناسبت هفته قوه قضائیه، حدود ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۶ میلیون تومان میان خانواده‌های دارای چند معلول در شهرستان بهارستان توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید امیر احمدی دادستان شهرستان بهارستان ارزش هر بسته را شش میلیون تومان اعلام کرد و گفت: این طرح با حمایت خیرین و همکاری سازمان بهزیستی اجرا شده و تداوم آن در ماه‌های آینده پیش‌بینی شده است.

طبق آمارهای سازمان بهزیستی، از میان ۹ هزار معلول ساکن در بهارستان، ۲۰۰ خانوار دارای دو تا چهار فرزند معلول هستند که در اولویت این طرح حمایتی قرار گرفتند.

همه ساله از یکم تا هفتم تیر ماه به عنوان هفته قوه قضاییه مراسم‌های ویژه در سراسر کشور برگزار می‌شود.