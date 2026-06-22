پخش زنده
امروز: -
مستند «سه سوی میدان جنگ» حماسه دشت خیام را به تصویر میکشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه مستند با پخش مستند «سه سوی میدان جنگ»، به بازخوانی حماسه رزمندگان در دشت خیام میپردازد.
این اثر، ناگفتههای روزهای پایانی جنگ ۳۳ روزه را از زوایای مختلف بررسی میکند.
این مستند، عملیات دشت خیام را که از آن به عنوان «تیر خلاص مقاومت» یاد میشود، بازخوانی میکند.
وقایع این نبرد از سه منظر متفاوت روایت میگردد، ارتش اسرائیل با تانکهای پیشرفته خود برای ورود به دشت خیام تلاش میکند.
در سوی دیگر، دو خبرنگار مسیحی در روستایی نزدیک، وقایع میدان نبرد را مشاهده میکنند.
ضلع سوم این روایت، سنگر رزمندگان حزبالله است که حماسهای ماندگار را رقم میزنند.
اوج داستان این مستند، رویارویی چهار رزمنده مقاومت با یک گردان از ارتش اسرائیل را نشان میدهد که به نبردی تنبهتن تبدیل میشود.
این اثر با ترکیب نگاه شاهدان عینی و روایتهای رزمندگان، تصویری واقعی از ایستادگی در برابر متجاوزان ارائه میدهد.
مستند «سه سوی میدان جنگ» امروز ساعت ۱۷ از شبکه مستند پخش میشود و بازپخش آن، روز آینده در ساعت ۸ صبح روی آنتن میرود.