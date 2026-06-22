به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اداره کل هواشناسی مازندران با صدور هشدار زرد دریایی درباره خطر شنا و فعالیت های دریای ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خرداد تا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ هشدار داد.

بر اساس این هشدار با شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خردادتا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ مناطق ساحلی و دور از ساحل دریای خزر با وزش باد نسبتاً شدیدو مواج شدن دریا همراه بابارش پراکنده همراه خواهد بود

خطر غرق شدن شناگران و قایق‌های سبک و تفریحی، اختلال در فعالیت‌های صیادی، تردد شناور‌ها در حوضچه بنادر و فعالیت‌های بندری از مخاطرات فعالیت این سامانه اعلام و توصیه شد مردم و فعالان دریایی در این مدت از شنا، صیادی، قایقرانی، فعالیت‌های تفریحی و گردشگری خودداری کنند.