به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مدار صیادی اظهار کرد:جو یکی از محصولات مهم زراعی استان به شمار می‌رود و نقش مهمی در تأمین خوراک دام و پایداری تولیدات بخش کشاورزی دارد.

وی با اشاره به سطح زیر کشت این محصول افزود: در سال زراعی جاری حدود ۷۰۰۰ هکتار جو آبی و ۱۰۷ هزار هکتار جو دیم در لرستان کشت شده است که پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۵۰ هزار تن محصول از این اراضی برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: شرایط مناسب بارندگی در بخش‌هایی از استان و همچنین تلاش بهره‌برداران موجب شده است چشم‌انداز تولید جو در سال جاری مطلوب ارزیابی شود.

صیادی با اشاره به فعالیت کمباین‌ها در سطح استان گفت: ناوگان برداشت محصولات زراعی با آمادگی کامل در حال فعالیت است و برنامه‌ریزی لازم برای تسریع در روند برداشت و جلوگیری از هدررفت محصول انجام شده است.

وی تأکید کرد: تولید جو علاوه بر تأمین نیاز دامداران استان، در تنظیم بازار نهاده‌های دامی نیز نقش مهمی دارد و از این رو افزایش بهره‌وری و ارتقای عملکرد در واحد سطح از برنامه‌های اصلی جهاد کشاورزی لرستان محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: کارشناسان این سازمان در طول فصل زراعی با حضور مستمر در مزارع، توصیه‌های فنی و آموزشی لازم را به کشاورزان ارائه کرده‌اند تا زمینه افزایش تولید و بهبود کیفیت محصول فراهم شود.