پخش زنده
امروز: -
نماینده وزیر نیرو در تأمین آب و برق طرحهای ملی مسکن، در بازدید از شهر جدید سهند بر تسریع اجرای زیرساختهای خدماتی و تأمین منابع مالی طرحهای زیربنایی این شهر تأکید کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، احمد خانی، مشاور و نماینده وزیر نیرو در تأمین آب و برق طرحهای ملی مسکن، با حضور در شهر جدید سهند از سایتهای نهضت ملی مسکن این شهر بازدید کرد.
در این بازدید که با همراهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند انجام شد، روند اجرای زیرساختهای مورد نیاز طرح های مسکن و عملکرد دستگاههای خدماترسان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین برنامهریزی برای اجرای مدول دوم تصفیهخانه فاضلاب فازهای یک تا سه و احداث تصفیهخانه فاضلاب فاز چهار سهند بررسی شد.
دو طرف بر تأمین بهموقع اعتبارات، تکمیل تأسیسات زیربنایی و تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری مناسب از واحدهای نهضت ملی مسکن تأکید کردند.