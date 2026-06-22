مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت:۴۷۶ هزار و ۸۵۷ متر مکعب از آبهای زیر زمینی با انسداد ۵۴ حلقه چاه غیر مجاز در فصل بهار امسال در شهرستان‌های سبزوار، خوشاب، داورزن و ششتمد از هدر رفت نجات یافت.

-به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: انسداد این چاه ها در راستای طرح تعادل بخشی آبهای زیر زمینی و صیانت از منابع آبی با همکاری دستگاه‌های قضا، نیروی انتظامی و نیروهای گشت و بازرسی امور منابع آب، به‌طورگسترده و با رعایت ضوابط قانونی و اداری انجام گرفته است.

مصطفی فرزانه افزود:مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز در بلندمدت به پایداری منابع آبی منطقه کمک شایانی می‌کند و در همین راستا طی سال گذشته نیز ۳۳۸ حلقه چاه غیرمجاز در غرب خراسان‌ رضوی مسدود شد.

وی اظهار کرد:کارشناسان و متخصصان این بخش با قاطعیت و جدیت، اجرای قوانین و مقررات مربوط به آب را به‌طور مستمر ادامه خواهند داد و در همین راستا هرگونه تخلف در زمینه برداشت آب، به‌ویژه از چاه‌های غیرمجاز، با قوانین سختگیرانه مواجه خواهد شد.

فرزانه افزود: طی ۲۰ سال گذشته، طرح های مختلفی برای صرفه جویی در مصرف آب این شهرستان‌ انجام گرفته است که این اقدامات موجب صرفه جویی حدود ۴۰ میلیون متر مکعب آب شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه مصرف آب، شرکت های خدمات مشاوره‌ای در زمینه های مختلف آب و خاک به کشاورزان خدمات ارزشمندی ارائه می دهند که این موضوع موجب ارتقای کیفیت عملکرد در مصرف آب کشاورزی شده است.

مدیر امور آب ناحیه سبزوار گفت: شهرستان سبزوار با وجود ۸۷۳ رشته قنات با کیفیت شیرین و با دبی ۵۴ میلیون متر مکعب در سال، جایگاه ویژه در خراسان رضوی دارد که این منابع آبی با کیفیت، نیاز به توجه بیشتر در مصرف دارد.