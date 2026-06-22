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رئیس دادگستری شادگان از رسیدگی به ۲۰ هزار پرونده قضایی در یک سال گذشته خبر داد و گفت: آرای این پروندهها صادر و اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام و المسلمین منصوریاصل در نشست تعاملی با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رسانهها نقش مهمی در آگاهیبخشی به جامعه دارند و وظیفه اصلی آنان، تبیین صحیح مرز میان وظایف دستگاه قضایی و مسئولیت سایر دستگاههای اجرایی است.
وی افزود: با توجه به اصل تفکیک قوا و مشخص بودن حدود اختیارات هر یک از قوای سهگانه، مطالبات مردمی باید از مسیر قانونی و از دستگاه مسئول پیگیری شود و دادگستری صرفاً در مواردی که قانون تعیین کرده است، ورود خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین منصوریاصل با اشاره به بخشی از عملکرد این دادگستری در رسیدگی به دعاوی، بیان داشت: صرفنظر از مجموع پروندههای شورای حل اختلاف، ۲۰ هزار پرونده در دادگاهها طی یک سال اخیر رسیدگی و مختومه شده است.
بهرهبرداری از پارک خانوادگی شادگان با نظارت دستگاه قضا
در ادامه، دادستان شهرستان شادگان نیز رسانه را بازوی عدالت و پل ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و بر رعایت اصول حرفهای، دقت و ضوابط قانونی در انتشار اخبار تأکید کرد.
رضا علینسب همچنین با اشاره به پیگیریهای دستگاه قضایی در حوزه مسائل زیستمحیطی و رفاهی شهرستان، از اقدامات انجامشده در خصوص ساماندهی پارکهای شهری و پیگیری تقسیم عادلانه آب رودخانه خبر داد و اعلام کرد: پارک خانوادگی شادگان بهزودی با نظارت دستگاه قضایی به بهرهبرداری خواهد رسید.
در این نشست که با هدف تقویت تعامل، تبیین وظایف دستگاه قضایی و بررسی مطالبات مردمی در محل دادگستری شادگان برگزار شد، فعالان رسانهای و خبرنگاران محلی با ضمن بیان دیدگاهها و دغدغههای خود، خواستار تقویت ارتباط و همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با رسانهها و تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد نیاز شدند.