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هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، دقایقی قبل فرودگاه زوریخ را ترک کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئت مذاکره کننده ایرانی «میناب ۱۶۸» که عصر شنبه راهی سوئیس شده بود، دقایقی قبل فرودگاه زوریخ را ترک کرد.
هیئت کشورمان در مذاکراتی فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه قریب به ۱۸ ساعت ادامه داشت، در نشستهای دو و چندجانبه با میانجیگران قطری و پاکستانی و نیز در یک نشست ۸۰ دقیقهای چهارجانبه با طرف آمریکایی، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کرد.
در پایان این گفتوگوها یک بیانیه از سوی میانجیگران پاکستانی و قطری منتشر شد.
همچنین گفتوگوهای فنی و کارشناسی با حضور تیم ایرانی به ریاست کاظم غریب آبادی معاون وزیرخارجه ادامه خواهد داشت.