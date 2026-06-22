مدیر دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در تهران با اشاره به برپایی غرفه دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در اجتماعات شبانه مردم تهران، گفت: ارائه مشاوره‌های مذهبی، پاسخگویی به سوالات شرعی و تبیین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی توسط مبلغان دینی در این غرفه انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی نصیری مدیر دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در تهران گفت: این دفتر در محله شکوفه تهران (جنب مسجد رحمتیه)، در راستای گسترش و تبلیغ معارف نورانی قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، فعالیت می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین نصیری اظهار کرد: این دفتر همچنین مرکز عرضه آثار تفسیری، قرآنی، فقهی، اصولی، اخلاقی، علمی و فرهنگی آیت‌الله العظمی جوادی آملی است.

وی افزود: این دفتر همکاری خوبی با مساجد، مدارس علمیه خواهران و برادران، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی و مذهبی تهران دارد و از این طریق در نشر معارف دینی در میان نسل جوان و دانش آموزان و دانشجویان فعالیت دارد.

* تبیین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی در اجتماعات شبانه

حجت الاسلام والمسلمین نصیری، گفت: دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در اجتماعات شبانه مردم تهران در دفاع از انقلاب اسلامی و کشور، بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و خون خواهی امام شهید، با ارائه مشاوره‌های مذهبی، پاسخگویی به سوالات شرعی، تبیین دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی و معرفی آثار و کتاب‌های آیت الله العظمی جوادی آملی توسط مبلغان دینی (حجت الاسلام والمسلمین مصطفی نصیری و حجت الاسلام حسین غلامی) در میدان شهدای تهران حضور سازنده و کارآمد دارد.

وی در ادامه با اشاره به برپایی نشست‌های علمی، مجالس روضه و اجتماعات روحانیون و طلاب در دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در محله شکوفه خیابان پیروزی تهران، گفت: رویکرد ما ترویج فرهنگ ولایت مداری، شهادت طلبی، ایثار و مقاومت از ابتدای جنگ تحمیلی سوم از طریق برپایی غرفه در اجتماعات شبانه مردم در میدان شهدا تهران است.

مدیر دفتر آیت الله العظمی جوادی آملی در تهران با اشاره به همکاری این دفتر با مدارس علمیه خواهران در زمینه ارائه آموزش‌های دینی، اعتقادی و علمی به بانوان، اضافه کرد: این دفتر در همین زمینه با مدارس علمیه خواهران به صورت مستمر همکاری دارد و از نتایج این همکاری توسعه حضور خواهران در اجتماعات شبانه مردم است.