فرشته اقتداری، اسکواش‌باز شیرازی و نفر اول رنکینگ بانوان ایران، به تیم ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا راه یافت ؛ مهدی مختاری، داور بین‌المللی شیرازی هم به عنوان داور این مسابقات انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد: با پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی اسکواش بانوان، فرشته اقتداری جواز حضور در کاروان ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کرد. او که در سال‌های اخیر عناوین متعدد داخلی و بین‌المللی داشته، در رقابت با سایر اسکواش‌بازان برتر کشور موفق به گرفتن سهمیه شد.

همچنین مهدی مختاری، داور بین‌المللی اسکواش از فارس، با ابلاغ کنفدراسیون اسکواش آسیا به عنوان داور این دوره از بازی‌ها انتخاب شده. مختاری سابقه داوری مسابقات بین‌المللی و ریاست کمیته داوران فدراسیون اسکواش ایران را دارد.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی از ۱۹ سپتامبر تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶ در ناگویا ژاپن برگزار می‌شود.