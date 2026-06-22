ساخت چهار مخزن ذخیره آب دشتستان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر گفت: با هدف تامین آب پایدار مردم دشتستان، ساخت چهار مخزن ذخیره آب در این شهرستان در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد.