بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشه
ر، علی بردستانی اظهار کرد: توسعه زیرساختهای آبرسانی در شهرستان دشتستان با هدف افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب و ارتقای پایداری شبکه توزیع با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: در این شهرستان چهار مخزن ذخیره آب در شهرهای برازجان، کلمه و دالکی در مراحل مختلف ساخت و تکمیل قرار دارد که هر یک نقش مهمی در بهبود وضعیت تأمین آب شرب شهروندان ایفا خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر عنوان کرد: مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر برازجان تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و عملیات اجرایی خط انتقال ورودی و خروجی آن نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: مخزن دو هزار مترمکعبی مرکز امیرآباد نیز با ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت است و اجرای آن مطابق برنامه زمانبندی پیش میرود.
وی اضافه کرد: مخزن هزار مترمکعبی شهر کلمه به پیشرفت ۹۵ درصدی رسیده و در آستانه تکمیل شدن قرار دارد.
بردستانی همچنین از پایان عملیات اجرایی مخزن دو هزار مترمکعبی دالکی خبر داد و گفت: این مخزن به طور کامل ساخته شده و هماکنون عملیات محوطهسازی و اجرای خطوط انتقال ورودی و خروجی آن در دست اجرا است.
وی با اشاره به دیگر طرحهای آبرسانی در شهرستان دشتستان، اظهار کرد: عملیات اجرایی خط انتقال آب شهر سعدآباد آغاز شده که این طرح به طول ۴.۵ کیلومتر اجرا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر تأکید کرد: اجرای این طرحها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت ذخیره آب، بهبود پایداری شبکه توزیع و ارتقای کیفیت خدماترسانی به مشترکان شهرستان دشتستان خواهد داشت و شرکت آبفا استان با تمام توان برای تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها تلاش میکند.