۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی به متقاضیان در خراسان جنوبی پرداخت شد.

پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی به متقاضیان

پرداخت ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی به متقاضیان

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: ۲۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار جزء یک و سه تبصره دو سال ۱۴۰۳ در اواخر پارسال به استان ابلاغ شده است.

رحیمی گفت: از این رقم تاکنون ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ طرح کشاورزی در استان پرداخت شده است.

وی احداث گلخانه، پروار بندی بره و فراوری گوشت سفید را از جمله این طرح‌ها برشمرد و افزود: این تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی در حال پرداخت است.

مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تسهیلات جزء پنج با عنوان تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ سود ۱۸ درصد و تامین مالی ۵ ساله در صندوق کارآفرینی امید در حال پرداخت است.

رحیمی افزود: تسهیلات جزء یک با نرخ ۱۶ درصد در بانک کشاورزی و برای طرح‌های سرمایه ثابت و تأمین مالی ۷ ساله پرداخت می‌شود.