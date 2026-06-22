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۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کشاورزی به متقاضیان در خراسان جنوبی پرداخت شد.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: ۲۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار جزء یک و سه تبصره دو سال ۱۴۰۳ در اواخر پارسال به استان ابلاغ شده است.
رحیمی گفت: از این رقم تاکنون ۲۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به ۶ طرح کشاورزی در استان پرداخت شده است.
وی احداث گلخانه، پروار بندی بره و فراوری گوشت سفید را از جمله این طرحها برشمرد و افزود: این تسهیلات از صندوق کارآفرینی امید و بانک کشاورزی در حال پرداخت است.
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تسهیلات جزء پنج با عنوان تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ سود ۱۸ درصد و تامین مالی ۵ ساله در صندوق کارآفرینی امید در حال پرداخت است.
رحیمی افزود: تسهیلات جزء یک با نرخ ۱۶ درصد در بانک کشاورزی و برای طرحهای سرمایه ثابت و تأمین مالی ۷ ساله پرداخت میشود.