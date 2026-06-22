به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران، آقای داود محمدی با اشاره به اینکه هزینه انتقال زمینی چندین برابر حمل دریایی است و در نتیجه نمی‌تواند گزینه مناسبی برای حفظ بازار‌های صادراتی باشد، افزود: تسریع در حل مشکلات لجستیکی و حمایت از صادرکنندگان، یکی از الزامات حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی قیر است.

رئیس انجمن قیر ایران با اشاره به شرایط جنگی و نبود امکان استفاده از ظرفیت بنادر جنوبی کشور برای صادرات، افزود: محموله‌هایی که برای صادرات در انبار‌ها ماندند دچار هزینه‌های دموراژ و انبارداری شدند، بخش خصوصی انتظار دارد که دولت سازوکاری برای حمایت از صادرکنندگان کشور طراحی کند.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط با اتخاذ تدابیر حمایتی، نسبت به کاهش یا بخشودگی هزینه‌های انبارداری و دموراژ اقدام کنند تا بخشی از زیان تحمیل شده به صادرکنندگان جبران شود.