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معاون اقتصادی استانداری تهران گفت: استان در شرایط مطلوب تأمین کالاهای اساسی قرار دارد و هیچ کالایی در بازار، کمیاب یا نایاب نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حشمتالله عسگری، درباره وضع ناترازی برق در استان تهران، گفت: همزمان با اجرای برنامههای جبران ناترازی برق، بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی آماده اتصال به شبکه بوده و طرح ۱۵۰۰ مگاواتی توسعه انرژی خورشیدی نیز در دست اجراست.
وی با اشاره به وضع تأمین کالاهای اساسی در استان تهران، گفت: در حال حاضر استان تهران از نظر موجودی کالاهای اساسی در ایدهآلترین شرایط ممکن قرار دارد و فرآیند تأمین و توزیع این کالاها به صورت مستمر و منظم در حال انجام است.
وی با بیان اینکه رصد مستمر بازار و شبکه توزیع کالاها در دستور کار دستگاههای مسئول استان تهران قرار دارد، افزود: با برنامهریزیهای انجام شده و هماهنگی میان بخشهای مختلف، روند تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان بدون وقفه ادامه دارد و بازار از وضع مناسبی برخوردار است.
معاون اقتصادی استانداری تهران همچنین در خصوص برخی گزارشها درباره محدودیت عرضه روغن در مقاطع زمانی مختلف، تصریح کرد: ممکن است در برخی زمانها محدودیتهایی در عرضه برخی اقلام از جمله روغن مشاهده شده باشد، اما هیچ کالایی در شهر و فروشگاهها نایاب یا کمیاب نیست و هیچ گونه کمبودی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی با اشاره به وضع ناترازی برق در استان تهران گفت: ۳ هزار مگاوات در اوج ناترازی استان تهران است؛ در این راستا برنامه جامعی را در پیش گرفتیم تا بخش قابل توجهی از آن برطرف شود. بنا به مسائل اخیر و جنگ، طرحهای توسعه انرژی خورشیدی ما کند شد؛ اما خوشبختانه بعد از آتش بس، ادامه اجرای طرحها در دستور کار قرار گرفت.
عسگری اضافه کرد: بنا به تغییرات در نرخ ارز، هزینه طرحهای احداث پنل خورشیدی تغییر و افزایش پیدا کرده است. با این حال نزدیک به ۲۵۰ مگاوات به شبکه وصل شده و نزدیک به ۳۰۰ مگاوات آماده اتصال به شبکه است؛ در واقع بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه آماده اتصال داریم. به زودی نیز یکی از بزرگترین نیروگاههای کشور افتتاح خواهد شد و یک برنامه ۱۵۰۰ مگاواتی نیز در دست انجام داریم.
وی تصریح کرد: یکی از کارهای بزرگی که در حال انجام است استفاده از ظرفیت سقف مدارس، سقف مساجد و سقف سولههای صنعتی برای پنل خورشیدی است. حدود ۱۴ مگاوات روی سقف دستگاههای اداری و دولتی احداث شده است و یکی از بزرگترین نیروگاههای پشت بامی استان با ۷ مگاوات بر روی سقف یکی از واحدهای تولیدی در حال احداث است که در کشور کم نظیر است.
معاون استاندار تهران اضافه کرد: روی سقف ۱۲۰۰ مدرسه نیز پنلهای خورشیدی نصب و مجهز شدند. همچنین برنامه ریزی برای ۲۴۰۰ مدرسه دیگر نیز در دستور کار است و از همه ظرفیتها در این خصوص استفاده خواهیم کرد.