به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی مهر بخش مدیر منطقه برق شهرستان اسلام‌شهر، در آیین اجرای ششمین طرح مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق (مهتاب) که با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران و‌ به‌صورت هم‌زمان با سراسر کشور به‌صورت ویدئو کنفرانسی در محل منطقه برق اسلام‌شهر برگزار شد، اظهار کرد: با اجرای طرح مهتاب در سطح شهرستان اسلام‌شهر، قریب به ۷ هزار انشعاب غیر مجاز برق شناسایی شده است.

وی افزود: باتوجه‌به بازی‌های انجام شده و با راهنمایی مأمورین و دعوت مالکین ، بیش از ۴ هزار مشترک غیرمجاز برای تبدیل وضعیت و نصب شمارشگرهای هوشمند اعلام آمادگی و تشکیل پرونده کرده‌اند.

مهر بخش با اشاره به نتایج اجرای طرح مهتاب در سطح شهرستان اسلام‌شهر بیان کرد: در اجرای طرح مهتاب فقط در منطقه کم‌برخوردار میان‌آباد به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های هدف، مالکان نزدیک به ۶۰۰ انشعاب برق غیرمجاز شناسایی با راهنمایی انجام شده برای ۳۰۰ انشعاب پرونده تغییر وضعیت و تعویض شمارشگرهای مجاز تشکیل شده است .

وی با بیان شرایط ویژه مشترکین در منطقه میان‌آباد تأکید کرد: بخش قابل‌توجهی از ساکنان این شهرک به سمت دریافت امتیازات رسمی هدایت شدند و ضمن بهره‌مندی از برق ایمن، برای بسیاری از آنها قبض (فیش) صادر شده و مراحل نصب کنتورهای رسمی در حال انجام است که امروز با عملیات نصب شمارشگرهای رسمی در این منطقه اجرایی خواهد شد.

مدیر منطقه برق اسلام‌شهر با اشاره به از معضلات مهم منطقه، خاطرنشان کرد : در راستای نصب و تعویض محدودکننده‌های انشعابات زیر ۵ کیلووات، باتوجه‌به حساسیت ویژه این منطقه دراین‌خصوص، تاکنون ۵۶ دستگاه از کنترل‌ها و محدود کننده‌های معیوب تعویض شده است، برای مابقی موارد نیز برنامه‌ریزی لازم صورت‌گرفته و عملیات تعویض کامل محدودکننده‌ها تا ۲۰ روز آینده به اتمام خواهد رسید.