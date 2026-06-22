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صداوسیمای آذربایجان غربی با استقرار واحدهای سیار در شهرها و روستاهای استان، مجموعهای از ویژهبرنامههای زنده و میدانی را در آستانه ایام تاسوعا و عاشورا به روی آنتن خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان غربی باهدف انعکاس شکوه عزاداریها و ارادت مردم استان به سیدالشهدا (ع) و حضرت ابوالفضلالعباس (ع)، با استقرار واحدهای سیار در شهرها و روستاهای استان، مجموعهای از ویژهبرنامههای زنده و میدانی را در آستانه ایام تاسوعا و عاشورا به روی آنتن خواهد برد.
این رسانه استانی با استقرار واحدهای سیار در شهرها و روستاهای مختلف، آماده است تا حالوهوای مذهبی و مراسمهای عزاداری را به خانههای مخاطبان منتقل کند.
در چارچوب این برنامهریزی، ویژهبرنامه «یوم العباس» به مناسبت گرامیداشت جانفشانیهای علمدار کربلا، سهشنبه، دوم تیر از ساعت ۱۷ تا ۱۹ بهصورت زنده از میدان ولایتفقیه ارومیه پخش خواهد شد. این برنامه که به تهیهکنندگی ساسان باغداران تهیه میشود، با برقراری ارتباط زنده با سایر نقاط استان، گزارشهای مستندی از لبیکگویی مردم ارائه میدهد.
همچنین، ویژهبرنامههای صبحگاهی دو روز تاسوعا و عاشورا (چهارشنبه و پنجشنبه، سوم و چهارم تیر) از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر، با تمرکز بر مراسمهای محلی و با همکاری گروهی از تهیهکنندگان شامل بیتا کاروان ثانی، لیلا خوشنهاد، داود غفاری آذر، نیما اسکندری، علی شکورزاده و جلیل اسماعیلزاده اجرا خواهد شد.
علاوه بر این، در بخش شبانگاهی، ویژهبرنامه «حسینیه مقاومت» با تهیهکنندگی داود سلیمانپور و اجرای سعید عنانی، از ساعت ۲۰ به مدت ۱۸۰ دقیقه روی آنتن میرود. در این برنامه علاوه بر پوشش مراسمهای عزاداری، گفتوگو با کارشناسان مذهبی و مرثیهسرایی شاعران آئینی نیز در دستور کار قرار دارد.