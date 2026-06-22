مدیرکل هواشناسی گیلان از ادامه بارش باران به همراه رعد و برق در برخی مناطق استان به ویژه مناطق کوهستانی، امروز و فردا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با گذر امواج کم و بیش ناپایدار از آسمان گیلان، بارش رگباری باران به همراه وزش باد، رعد و برق و احتمال بارش تگرگ؛ تا فردا در گیلان ادامه دارد.

وی از استقرار جوی غالبا پایدار و افزایش دمای ۲ تا ۵ درجه‌ای، از چهارشنبه تا جمعه خبر داد و گفت: بارش رگبار پراکنده به همراه رعد و برق هم برای این مدت در گیلان پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه گرم‌ترین منطقه استان در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۳۵ درجه دما و خنک‌ترین منطقه، اسب وونی تالش با ۱۲ درجه دما ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۵۰ درصد است.

محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی در برخی ساعات نامناسب است.