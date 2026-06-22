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نهاد ناظر ارتباطات انگلیس (آفکام)، پس از افشای نقش پیامرسان تلگرام در سازماندهی حملات آتشسوزی به املاک وابسته به نخستوزیر این کشور، از این سکو درباره نحوه شناسایی و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی توضیح خواست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از گاردین بر اساس اسناد دادگاه لندن، تحقیقات قضایی نشان داده است که عاملان حملات خرابکارانه علیه املاک مرتبط با نخستوزیر انگلیس، از طریق پیامرسان تلگرام جذب و هدایت شده بودند. در این پرونده، «رومن لاورینویچ»، شهروند ۲۲ ساله اوکراینی، دستور انجام چندین حمله آتشسوزی را از شخصی با نام مستعار «ال مانی» در تلگرام دریافت کرده بود و در ازای اجرای عملیات و ارسال تصاویر، وعده پرداخت رمزارز (کریپتوکارنسی) را دریافت کرده بود.
مقامهای امنیتی انگلیس احتمال میدهند که این ارتباطات با شبکههای خرابکاری روسیه در ارتباط باشد. این حملات که در سال ۲۰۲۵ رخ داد، یک خودروی متعلق به گذشته کییر استارمر (نخستوزیر انگلیس) و دو ملک وابسته به او را هدف قرار داد. در پی این وقایع، دادگاه لندن اخیراً دو متهم این پرونده را به حبس محکوم کرد.
در همین راستا، سازمان «آفکام» اعلام کرده است که طبق الزامات «قانون ایمنی آنلاین انگلیس»،سکوها موظف به کاهش خطر مواجهه کاربران با محتوای غیرقانونی هستند. این نهاد اکنون از تلگرام خواسته است تا اقدامات خود را در زمینه جلوگیری از تحریک به جرایم و فعالیتهای غیرقانونی بهطور شفاف توضیح دهد. این حادثه همزمان با افزایش نگرانیهای کشورهای اروپایی درباره استفاده از پیامرسانها برای جذب نیروهای عملیاتی در پروندههای جاسوسی و خرابکاری مطرح شده است.