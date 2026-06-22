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هواشناسی خراسان رضوی درباره وقوع رگبار باران و تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب از روز سه شنبه تا پایان هفته هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد همراه با گرد و غبار و بارش های رگباری تا پایان هفته در استان ادامه دارد و برای این سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر شده است.
زهرا آهنگرزاده افزود: از عصر امروز تا چهارشنبه به تدریج شاهد افزایش گرد و غبار، انتقال ذرات به نواحی شمال شرق و کاهش کیفیت هوا هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین از روز سه شنبه تا پایان هفته در نقاطی از استان از جمله مناطق شمالی، رگبار باران و تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب پیش بینی شده است.
کارشناس پیش بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین و قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه خنک ترین نقاط استان بودند.
آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۷ درجه متغیر بوده است و برای امروز هم دمای هوا به ۳۸ درجه سلسیوس می رسد.