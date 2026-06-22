به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: وزش باد همراه با گرد و غبار و بارش‌ های رگباری تا پایان هفته در استان ادامه دارد و برای این سامانه جوی هشدار سطح زرد صادر شده است.

زهرا آهنگرزاده افزود: از عصر امروز تا چهارشنبه به تدریج شاهد افزایش گرد و غبار، انتقال ذرات به نواحی شمال شرق و کاهش کیفیت هوا هستیم.

وی اضافه کرد: همچنین از روز سه‌ شنبه تا پایان هفته در نقاطی از استان از جمله مناطق شمالی، رگبار باران و تگرگ با احتمال جاری شدن رواناب پیش‌ بینی شده است.

کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته سرخس با دمای ۴۳ درجه سلسیوس گرمترین و قوچان با کمینه دمای ۱۲ درجه خنک‌ ترین نقاط استان بودند.

آهنگرزاده گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت بین ۲۲ و ۳۷ درجه متغیر بوده است و برای امروز هم دمای هوا به ۳۸ درجه سلسیوس می‌ رسد.