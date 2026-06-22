به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نماگر اصلی بازار سرمایه در ابتدای شروع معاملات با عرضه همراه شد به طوری که در نیمه اول بازار فقط ۲۰ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت معامله شدند، اما با نزدیک شدن به ساعات پایانی معاملات بورس خریدار در بازار سرمایه افزایش یافت و برخی سهام از صف فروش به صف خرید رسیدند. در نهایت با کاهش یک درصدی به ۵ میلیون و ۷۲ هزار واحد رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۱۶ هزار واحدی به محدوده‌ی یک میلیون و ۳۲۵ هزار واحد رسید.

در جریان معاملات امروز ۳۸ درصد سهام معادل ۳۳۰ نماد در محدوده مثبت معامله شدند و ارزش معاملات به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان رسید.

بیشترین ورود پول به صندوق‌های درآمد ثابت به میزان دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رقم خورد.